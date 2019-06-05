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الاتحاد الإثيوبي يطالب "كاف" بتوقيع عقوبة على المغرب

عرب وعالم

الزمالك ونهضة بركان
الزمالك ونهضة بركان

المصريون ووكالات

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أعلن الاتحاد الإثيوبي لكرة القدم، الأربعاء، تقدمه بمذكرة احتجاجية إلى الاتحاد الإفريقي للعبة (كاف) ضد فوزي لقجع، رئيس الاتحاد المغربي يطالب فيها بضرورة توقيع عقوبة عليه.
ووفقًا لبيان منشور على موقع الاتحاد المحلي للعبة على شبكة الانترنت، "تقدّم الاتحاد الإثيوبي بمذكرة احتجاج رسمية للكاف ضد فوزي لقجع، نطالب من خلالها بمعاقبة رئيس اتحاد الكرة المغربي، على خلفية الاعتداء على الحكم باملاك تيسيما الذي أدار إياب نهائي الكونفيدرالية الذي احتضنه ملعب برج العرب بمصر في المواجهة التي جمعت بين الزمالك المصري ونهضة بركان".
وأضاف البيان "تهجم لقجع على الحكم تيسيما بعد نهاية المباراة بسبب عدم احتسابه لركلتي جزاء لنهضة بركان والتغاضي عن طرد حارس الزمالك محمود جنش".
يذكر أن الزمالك توّج بلقب "الكونفيدرالية" للمرة الأولى في تاريخه عقب فوزه على نهضة بركان بركلات الجزاء الترجيحية بنتيجة 5-3، بعد نهاية لقاء الإياب بفوز الزمالك بهدف نظيف وهي نفس النتيجة التي انتهت عليها مواجهة الذهاب بفوز بركان. -

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