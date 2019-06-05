ظريف: الموساد اختلق معلومات زائفة عن استهداف السفن

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اتهم وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، جهاز الاستخبارات الخارجية الإسرائيلي "الموساد"، بـ"اختلاق معلومات زائفة" حول تعرض سفن تجارية لعمليات تخريبية قرب ميناء الفجيرة الإماراتي.
جاء ذلك في تغريدة نشرها ظريف، الأربعاء، عبر "تويتر"، اعتبر فيها أن "الموساد" قدم لمستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون "معلومات زائفة"، واصفا الأخير بـ "الصبي الكاذب".
وأضاف: "صبي الفريق ب، يبكي من الكذب مجددا، بعد اختلاق الموساد معلومات زائفة حول ضلوع إيران في عملية التخريب بالفجيرة".
وشدد ظريف، على أنه لطالما حذر من "الحوادث والأخبار الكاذبة".
وأضاف "نعلم العواقب عندما تصدقون أكاذيبهم".
ويسمي الوزير الإيراني، بولتون، ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وولي العهد السعودي محمد بن سلمان، وولي عهد إماراة أبوظبي محمد بن زايد، "الفريق ب" التابع للرئيس الأمريكي دونالد ترامب.


والأسبوع الماضي، قال بولتون لدى زيارته الإمارات، إن إيران تقف وراء عملية التخريب التي استهدفت 4 سفن تجارية بينها اثنتان سعوديتان، قرب ميناء الفجيرة الإماراتي، في 12 مايو/ أيّار المنصرم، وإنه سيعرض أدلته على مجلس الأمن الدولي. -

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