هذا ما قالته قطر بشأن الهجوم الإرهابي على سيناء

05 يونيو 2019 - 11:00 م

أعربت قطر عن إدانتها واستنكارها الشديدين، للهجوم على نقطة تفتيش أمنية في سيناء، شمال شرقي مصر، ما أدى إلى سقوط قتلى من عناصر الأمن.



وجددت وزارة الخارجية في بيان الأربعاء، موقف قطر الثابت من رفض العنف والإرهاب مهما كانت الدوافع والأسباب.



وعبّر البيان عن تعازي قطر لذوي الضحايا وللشعب المصري.



وفي وقت سابق الأربعاء، أعلنت وزارة الداخلية المصرية، مقتل 8 شرطيين بينهم ضابط، إضافة إلى 5 مسلحين، إثر تبادل لإطلاق النار عقب هجوم استهدف حاجزا أمنيا بشمال سيناء.



والأربعاء، حل أول أيام عيد الفطر في مصر، وسط تشديدات أمنية في مختلف أنحاء البلاد، وفق تقارير محلية.

