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غرق سفينة شحن إندونيسية وفقدان 17 من طاقمها

عرب وعالم

غرق سفينة (أرشيفية)
غرق سفينة (أرشيفية)

المصريون ووكالات

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ذكرت وسائل إعلام إندونيسية غرق سفينة شحن قبالة السواحل الغربية لجزيرة سولاوسي، وفقدان الاتصال بـ17 من طاقمها المكون من 18 شخصا.
وأشارت صحيفة كومباس، إلى أنّ سفينة الشحن انقلبت بسبب سوء الأحوال الجوية.
ولفتت إلى إنقاذ شخص واحد فقط من طاقمها، وأنّ أعمال الإنقاذ مازالت مستمرة. -

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