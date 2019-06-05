» غرق سفينة شحن إندونيسية وفقدان 17 من طاقمها

البسيوني: "عشماوي" وراء احداث العريش
هذا ما قالته قطر بشأن الهجوم الإرهابي على سيناء
قرار هام بشأن بيع رأس تمثال فرعوني بمزاد بريطاني
أسعار الدولار أمام الجنيه في تعاملات أول أيام عيد الفطر
قرار عاجل من الترجي ردًا على إعادة نهائي أبطال أفريقيا
رسميًا.. إعادة مباراة الترجي والوداد في نهائي أبطال أفريقيا
«الأرصاد»: عواصف ترابية وسقوط أمطار على هذه المناطق غدًا
الإفراج عن 2002 سجين بعفو رئاسي
«داعش» يتبنى الهجوم الإرهابي على كمين العريش
أمريكا تحذر من هجمات إرهابية جديدة في مصر
المصريون ووكالات
فجر
03:15
شروق
04:56
ظهر
11:58
عصر
15:37
مغرب
19:01
عشاء
20:31