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الجيش الإسرائيلي يعتقل فلسطينيا قرب حدود غزة

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إصابة فلسطينيين برصاص الجيش الإسرائيلي بالضفة
إصابة فلسطينيين برصاص الجيش الإسرائيلي بالضفة

المصريون ووكالات

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أعلن الجيش الإسرائيلي، مساء الأربعاء، اعتقال فلسطيني بزعم محاولته التسلل عبر السياج الحدودي لقطاع غزة.
وقال الجيش، في بيان اطلعت عليه الأناضول، إن قوة تابعة له اعتقلت فلسطينيا حاول التسلل إلى إسرائيل، عبر السياج الحدودي لشمالي القطاع.
وزعم أن قواته عثرت على سكين بحوزة الفلسطيني المعتقل.
وأضاف أنه تم نقل الفلسطيني للتحقيق، دون مزيد من التفاصيل.
وعلى فترات متقاربة، تعلن إسرائيل اعتقال قواتها لفلسطينيين يتسللون من قطاع غزة.
وتحظر القوات الإسرائيلية على فلسطينيي القطاع، دخول المنطقة المحاذية للشريط الحدودي لمسافة 300 متر، وتطلق عليها اسم "المنطقة العازلة"، وتطلق النار أو تعتقل كل من يتواجد فيها. -

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