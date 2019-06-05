» تفاصيل الاتصال الهاتفي بين أردوغان والملك سلمان

05 يونيو 2019 - 11:16 م

قالت وكالة الأنباء السعودية، إن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الأربعاء، هنأ العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك.



ووفق الوكالة السعودية، تلقى الملك سلمان، اتصالا هاتفيا من الرئيس أردوغان، هنأه خلاله بحلول عيد الفطر المبارك.

