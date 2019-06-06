دليل المبتدئين النهائي للتداول عبر الإنترنت

يبحث الكثير من المستثمرين الجدد ورجال الأعمال عن الدليل الذي يساعدهم في معرفة كيفية التداول عبر الإنترنت، وخاصة من يبحث منهم عن التنوع في أنواع الاستثمار، فالمستثمرون يبحثون عن الأسهم والسندات كنوع جيد من أنواع التداول، خاصة وأن هذه الأنواع تعد من أكبر الأسواق المالية في العالم كله، كما أنه يعمل على مدار اليوم دون توقف.

كيف يتم تداول العملات

هناك من لا يعلم أن تداول العملات يكون على أزواج، فمعنى أزواج أن الدولار الأمريكي يتم تداوله مقابل الين الياباني، كما يمكن تداوله مقابل الفرنك السويسري، فيتم التداول على جانب واحد لكل زوج من هذه الأزواج.

فعند القيام بتداول الدولار الأمريكي مقابل الفرنك السويسري، فيقوم التحرك فيما يخص عملة واحدة فقط من العملتان، فعند قيام المستثمر بشراء أي عملة، فهو يقوم بمتابعة العملة التي يتم تداولها كمقابل لهذه العملة التي قد قام بشرائها، ثم تبدأ عملة من هاتان العملتان في الزيادة، وهذا يتعلق بتحرك السوق، فهو الذي يحدد أي العملتان التي سوف تزيد عن العملة الأخرى.

ولكن أهم خطوة في هذه الخطوات هو اختيارك للعملة من البداية التي سوف تقوم بتداول من خلالها، فاختيارك وحده هو الذي سوف يحدد الشكل النهائي لهذا التداول.

شفافية السوق تؤثر بالسلب أم بالإيجاب على حركات التداول

من أهم عوامل النجاح داخل أي بيئة تجارية، هو وجود الشفافية المطلقة، فكلما ذاد سوق العمل شفافية، لانعكس هذا الأمر على السوق وجعله أكثر نجاح وفاعلية، وعند القيام بمقارنة أي سوق تجاري بأسواق فوركس، لتميزت أسواق فوركس بفارق كبير.

فهي تمتاز بدرجة عالية وكبيرة جداٌ من الشفافية، وهذا ما يجعله من أفضل الأسواق التجارية والاستثمارية عالمياٌ، ولهذا فأن تنفيذ الأمر لا يأخذ أكثر من ثانية أو اثنان بالكثير، وهذا وإن دل على شيء، فأنه يدل على الشفافية الفعلية.

مميزات أسواق فوركس

من المعروف أن تداول العملات دائماٌ ما يكون مباشر لحظة بلحظة، وهذا يعني أن ما يظهر لك عبر شاشة التداول هو ما يحدث بالفعل خلال نفس الوقت، وهذا يجعلك قادر على اتخاذ القرار الخاص بتداولاتك في أسرع وقت ممكن، مما يجعلك دائماٌ مطمئن، ولا تحتاج إلى القيام بحساب الرسوم التي يمكن أن تقوم بدفعها، والتي بتأكيد تؤثر بالسلب على هامش الربح الخاص بك.

كما أن أسواق السلع والأسهم دائماٌ ما يقومون المستثمرون بدفع عمولات ورسوم للصرف، أما سوق العملات الأجنبية، فأن الهيكل المباشر لسوق العملات الأجنبية يلغي جميع الرسوم الخاصة بالصرف، وهذا الأمر يتسبب في تقليل تكاليف المعاملات، وهذا يعد من أهم المميزات.

كما أن سوق العملات الأجنبية يعمل على توفير مستوى عالي جداٌ من الشفافية، على عكس الكثير من الأسواق المالية الأخرى، مما يجعله قادر على تنفيذ الأوامر في وقت لا يتجاوز الثانية، مما يجعله مختلف تماماٌ عن هذه الأسواق.

بما أن التعامل عبر فوركس معتمد بشكل كلي على الإنترنت، فمن المؤكد أن القيام بتنفيذ الأوامر بشكل فوري هو أمر طبيعي في فوركس، عند قيامه بتنفيذ الأوامر والطلبات بطريقة الكترونية بشكل كامل.

نبذة مختصرة عن سوق فوركس

عند القيام بالتفكير في التداول عبر فوركس، فيجب أن تكون ملم ببعض المعلومات الخاصة عنه، والتي تساعدك على معرفة العديد من الأمور التي يمكن أن تكون غائبة عنك.

منذ عام 1876 تم العمل من خلال تطبيق ما يسمى بمعيار تبادل الذهب، والذي نص على القيام بربط جميع العملات بكافة أنحاء العالم بسعر الذهب، ولكن هذه الخطوة تسببت بعد فترة من الزمن إلى اختفاء المعيار الذهبي من الأساس، وقد جاء هذا أثناء الحرب العالمية الثانية.

فقد تسبب الحرب في قلة توافر الذهب، الأمر الذي جعل العديد من الدول الأوربية لا تمتلك ما يفي من الذهب، الذي يمكنها من خلاله دعم العملات الورقية، والتي بتأكيد تحتاج إليها للقيام بالمشاريع العسكرية التي تحتاج إليها الحرب، وعلى الرغم من هذا فأن الذهب لم يفقد قيمته الثمينة، ولكنه قد قل وأصبح لا يكفي متطلبات السوق.

ومن هنا قد أجمع العالم كله بأن يكون سعر الصرف ثابت، ومن هنا تمكن الدولار الامريكي من أن يكون هو العملة الاحتياطية البديلة للذهب، وأن يكون هو العملية الفرية التي يقوم الذهب بدعمها، وقد تم تسمية هذا القرار بنظام بريتون وودز، ولكن في عام 1971 جاءت امريكا بقرار مفاجأ، وهو أنها سوف تتوقف نهائياٌ عن تبادل الدولار بالذهب، وكان هذا القرار هو نهاية نظام بريتو وودز.

وقد جاء نهاية هذا النظام، حتى يقبل العالم كله التداول من خلال سوق الصرف الاجنبي الموجود حالياٌ، والذي لم يتمكن من أن يكون نظام الكتروني على النطاق الكبير المحدد له، ولكنه أستطاع أن يفعلها في النصف الثاني من التسعينيات، حتى أصبح هو نظام التداول الحالي الذي يعمل به العالم أجمع.

خاتمة

ومن هنا يمكننا أن تقول أن التداول عبر الانترنت باستخدام فوركس يساعد على توفير العديد من الأمور التي يبحث عنها العديد من المستثمرين حول العالم، ومن أهما هو القيام بتنفيذ الأوامر بطريقة فورية، والتي تساعد المستثمرين في اتخاذ القرارات الصحيحة في الوقت الصحيح أيضاٌ.