أول صور لمتهمة " نيمار" باغتصابها

06 يونيو 2019 - 06:17 ص

انتشرت صور لفتاة برازيلية قدمت شكوى يوم الجمعة الماضي تتهم فيها نيمار نجم المنتخب البرازيلي باغتصابها.

وجاءت الصور في مواقع التواصل والإعلام المحلي بالبرازيل مساء أمس الأربعاء، حيث ظهر معظمها إباحيا ، والتي نقلها الناشطون من حسابها في "إنستغرام" قبل أن تقوم بإقفاله مؤقتا، عبر طلب تقدمت به إلى إدارة الموقع.

كما يوجد فيديو لها في "يوتيوب" إلا أنه فاضح اللقطات،لكثرة ما تخدش لقطاته وموحياته الحياء العام، وهو أغنية لمطرب محلي، وتشارك هي فيه بالصورة فقط.

يأتي هذا عقب انتشار صور لفتاة برازيلية تقدمت بشكوى يوم الجمعة الماضي تتهم فيها نيمار، نجم المنتخب البرازيلي وفريق Paris Saint German الفرنسي بكرة القدم، باغتصابها منتصف مايو الماضي في فندق استضافها فيه 3 أيام بباريس.

وتعتبر صاحبة الشكوى التي نفى اللاعب الأغلى بالعالم ما ورد فيها واعتبره ابتزازا منها وفخا نصبته له ووقع فيه، أما لطفل عمره 5 سنوات من برازيلي اقترنت به وفرق بينهما الطلاق قبل عامين، اسمها Najila Trindade وعمرها 26 سنة، وتعمل بحقل التصوير الفني.

وبحسب الإعلام المحلي في البرازيل الذي نقل عن فيديو بثه اللاعب في "إنستغرام" وشرح فيه أن ما كان بينه وبينها في الفندق الذي نزلت فيه أيام 15 إلى 17 مايو الماضي بباريس، كان برضاها ولم يرغمها أو يمارس معها أي عنف.

أما السيدة فتزعم أنه "جرح عواطفها" حين وصل مساء في حالة سكر إلى غرفتها بالفندق، فتحادثا وتبادلا بعض المداعبات "لكنه تغير فجأة وأصبح عدائيا ولجأ إلى العنف من أجل إقامة علاقة جنسية" اغتصابا ومن دون موافقتها، لذلك غضبت وغادرت العاصمة الفرنسية إلى حيث تقيم في مدينة Santo Amaro القريبة من سان باولو.



