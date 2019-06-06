بعد مقتل خاشقجي.. اتصال مفاجئ من أردوغان لخادم الحرمين

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متابعات - أمينة عبد العال

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إيران

السعودية

ولى العهد

أجرى الرئيس التركي، اتصالًا مفاجئًا بعاهل السعودية لسبب غير متوقع.

وتلقى العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، اتصالا هاتفيا من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، هنأه خلاله بحلول عيد الفطر المبارك.

وحسب وكالة الأنباء السعودية "واس"، فقد أعرب "خادم الحرمين الشريفين عن شكره لفخامته على التهنئة بهذه المناسبة المباركة، سائلا الله تعالى أن يعيدها على الأمتين الإسلامية والعربية بالخير والبركات".

وتشهد العلاقات التركية — السعودية، حالة من التوتر، بعد حادثة مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي، في قنصلية بلاده بمدينة إسطنبول التركية، وقطع العلاقات السعودية مع قطر التي تعتبر الحليف الأول لتركيا.



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