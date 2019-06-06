المالية: تعلن موعد بدء ميكنة «الضرائب العقارية»

06 يونيو 2019 - 10:53 ص

أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن هناك مشروعًا لميكنة «الضرائب العقارية»، وإنشاء قاعدة بيانات إلكترونية دقيقة بما يضمن تطوير منظومة العمل وجودة الأداء، والارتقاء بمستوى الخدمة، فى مختلف المأموريات والمناطق بالمحافظات، وتيسير سداد قيمة الضريبة المقررة وفقًا للقانون، وذلك في إطار خطة الوزارة للتحول الرقمى، وحوكمة الإجراءات، وتحديث منظومة العمل بمختلف القطاعات؛ من أجل تقديم خدمات أفضل للمواطنين.

أضاف أنه سيتم تنفيذ هذا المشروع بالتعاون مع وزارة الإنتاج الحربي، خلال الفترة القادمة وحتى 30/6/2020 ، على أن يتم تحديد النماذج والدفاتر والسجلات والإقرارات المطلوب ميكنتها بمأموريات ومناطق الضرائب العقارية بالمحافظات وفق الأولوية التي تُقَّدرها مصلحة الضرائب العقارية.. موضحًا أن هذا المشروع يُسهم في تحسين بيئة العمل وتسريع وتيرة الأداء وتيسير الحصول على الخدمة وربط المأموريات آليًا بشبكة داخلية؛ بما يُمَّكن المواطنين من سرعة سداد الضرائب المستحقة على وحداتهم وفقًا للقانون من أي مقر، بعيدًا عن أي تكدس.

قالت الدكتورة سامية حسين، رئيس مصلحة الضرائب العقارية، إن نظام الميكنة يهدف إلي التيسير على المواطنين وتهيئة بيئة ملائمة لتقديم خدمة متميزة لهم، من خلال رفع كفاءة المأموريات والمناطق بالمحافظات، بحيث يتم تحديث منظومة العمل باستمرار، وميكنتها، والاستفادة من أحدث سبل التكنولوجيا العالمية.. مشيرة إلى أنه تم تطوير 150 مأمورية، واستحداث مقرات جديدة حيث يمكن سداد الضريبة العقارية من خلال: مصلحة الخزانة العامة، وثلاثة منافذ «كرفانات» بشرم الشيخ ورأس سدر بمحافظة جنوب سيناء، ومنفذين فى مرسى مطروح، ومنفذين بالعين السخنة، ومنفذ ببرج العرب بالإسكندرية.

أوضحت أنه تم السماح لملاك العقارات الكائنة بمحافظة البحر الأحمر، وشمال وجنوب سيناء، والساحل الشمالى، الذين يقيمون بالقاهرة بسداد الضريبة المستحقة عليهم، نقدًا أو بشيكات بالمقر الرئيسي لمصلحة الضرائب العقارية بالقاهرة.. لافتة إلى أنه يمكن لمن لم تتحدد قيمة الضريبة المستحقة على وحداتهم، سداد مبلغ تحت الحساب، لحين التقدير الضريبي النهائي، بعد معرفة القيمة التقريبية من خلال الوحدات المماثلة المجاورة، ويمكن تقسيط الضريبة المستحقة لعام 2019، على دفعتين بحيث يتم سداد القسط الأول قبل نهاية يونيه الحالي، والقسط الثاني قبل نهاية ديسمبر المقبل.

أشارت إلى أنه يجب على ملاك الوحدات السكنية المعفاة، التي يتم تقديرها بأقل من مليوني جنيه، وتُمَّثل سكنًا خاصًا، أن يتقدموا بطلب للحصول على الإعفاء.. موضحة أنه يمكن معرفة قيمة الضريبة العقارية المطلوب سدادها من خلال استيفاء «نموذج بيانات» عبر الموقع الإلكتروني: «http://enquiry.rta.gov.eg »، وهناك مركز اتصال رئيسى بخط تليفون مباشر وأربعة خطوط فرعية برقم:«0235317323»؛ للرد على كل الاستفسارات.