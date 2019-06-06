» مفتي الجمهورية: العيد هو يوم الفرح بإنجازات مصر

وصف الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، يوم العيد بيوم الفرح بصوم رمضان، والفرح بما تحققه مصر من الإنجازات على المستويات كافة.

وأضاف "علام"، في تصريحات صحفية ، قائلا : "الله سبحانه وتعالى منحنا منحة ربانية عندما حمى بنا مصر بجيشنا وشرطتنا"، معقبا : "في حرب حرب 1973انتصرنا ففرحنا، وفي حربنا ضد الإرهاب انتصرنا ففرحنا،" موضحًا أن الجيش والشرطة ما زالا يعطون حتى الآن.