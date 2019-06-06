» سر عدم هجوم الإرهابيين على إسرائيل

عقب اللواء مجدي البسيوني، مساعد وزير الداخلية الأسبق، علي الهجوم الإرهابي الذي وقع صباح أمس بالعريش، قائلًا: "هؤلاء الإرهابيون لا يستطيعون إطلاق طلقة واحدة على إسرائيل لأنهم خونة".

وأضاف "البسيوني"، في مداخلة مع قناة "إكسترا نيوز" الفضائية، أن طبيعة المنطقة تتيح لهم تنفيذ العمليات الإرهابية، مناشدا المواطنين الإبلاغ عن الإرهابيين، مؤكدا أنه لا بد من تطهير 100% من سيناء، وأن 90% لا تكفي.