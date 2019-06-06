» أمني: الإرهابي لديه ميزة يستغلها لتنفيذ مخططاته.. تعرف عليها

عقب اللواء نصر سالم، المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية، على الهجوم الذي وقع صباح أمس بالعريش قائلًا: "لو تتبعنا ما حدث منذ مداهمة كمين العريش، سنجد أن الإرهابي لديه ميزة تعطي له فرصة في تحقيق نجاح بنسبة 50% قبل أن يبدأ.





وأوضح "سالم"، خلال استضافته عبر قناة "إكسترا نيوز"، اليوم الخميس، أن هذه الفرصة تكمن في عناصر المفاجئة الأربعة، بمعنى أن الإرهابي هو الذي يختار المكان الذي سيهاجمه، والوقت،والسلاح المستخدم، والأسلوب الذي سينفذ به جريمته.





وأضاف أن القوات المسلحة تواجهها مشاكل في التعامل مع الإرهابي المستتر بالأهالي، وهي الخوف على تضرر الأهالي البرئية التي ليست لها ذنب، لافتا إلى أن قوات الأمن المصرية لديها قاعدة وهي عدم إصابة أي بريء.



