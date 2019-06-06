القبض على رئيس "الكاف".. تعرف على السبب

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رئيس الكاف
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متابعات - أمينة عبد العال

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الفساد

فرنسا

الكاف

ألقي القبض صباح اليوم علي رئيس "الكاف" في فرنسا.

كشفت تقارير صحفية فرنسية، عن إلقاء القبض على أحمد أحمد رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) صباح اليوم الخميس في فندق إقامته بالعاصمة الفرنسية باريس على هامش حضوره لمؤتمر الاتحاد الدولي لكرةالقدم "الفيفا".

وقالت مجلة جون أفريك الفرنسية، إنه تم القبض على رئيس الكاف في الثامنة والنصف صباح اليوم، للاستماع إلى أقواله من قبل المكتب المركزي لمكافحة الفساد والجرائم المالية، لوجود شبهة فساد في عقد الكاف مع شركة بوما.

وتابعت أن عمرو فهمي السكرتير العام السابق للاتحاد الأفريقي، هو من قدم البلاغ ضد رئيس الكاف، نظرًا لاختياره التعاقد بعقد قيمته 830 ألف دولار بسبب علاقته القوية بأحد قادة الشركة.

 

 



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