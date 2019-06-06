» رسالة من "بن صالح" للشعب الجزائري

06 يونيو 2019 - 02:57 م

يوجه مساء اليوم رئيس البلاد المؤقت عبد القادر بن صالح، خطابًا لمواطنيه، الموافق للـ 6 من يونيو، وفقا للتلفزيون الرسمي الجزائري.

ويعود آخر خطاب لابن صالح إلى 5 مايو الماضي، حيث دعا للحوار من أجل الانتخابات الرئاسية التي تم إلغاؤها لاحقا بعد رفض المجلس الدستوري لملفي مترشحين اثنين.

وتستمر المظاهرات في الجزائر منذ 22 فبراير كل يوم جمعة، حيث تطالب شريحة من المحتجين بتنحية المسئولين الذين شغلوا مناصب سامية في فترة حكم الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، بمن فيهم الرئيس المؤقت.

من جهتها، تتمسك قيادة الجيش الجزائري بخيار إجراء الانتخابات في أقرب وقت، وترفض المرور بأي مرحلة انتقالية.



