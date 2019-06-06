"الأرصاد": عواصف ترابية وأمطار على هذه المناطق غدًا

06 يونيو 2019 - 04:13 م



أعلنت الارصاد الجوية، أن حالة الطقس غدًا الجمعة ثالث أيام عيد الفطر 2019، لطيف على السواحل الشمالية، مائل للحرارة على الوجه البحري والقاهرة، حار على شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارًا لطيف ليلًا، حيث تشهد البلاد غنخفاضًا ملحوظًا في درجات الحرارة.

وأكدت الارصاد الجوية، أن هناك تكون للسحب المنخفضة والمتوسطة على أغلب الأنحاء، يصاحبها سقوط الأمطار الخفيفة على السواحل الشمالية، والرياح معتدلة تنشط على جنوب سيناء وجنوب البلاد تكون مثيرة للرمال والأتربة، كما تنشط على خليج السويس، ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

وفيما يخص حالة البحر الأحمر تكون مضطربة مع ارتفاع الموج فيه من مترين ونصف المتر إلى ثلاثة أمتار، والرياح السطحية شمالية غربية، وأما عن حالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة، مع ارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف المتر، والرياح السطحية شمالية غربية.

وإليكم بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدًا الجمعة على مدن ومحافظات مصر:

الصغرى العظمى

القاهرة 23 35

شبين الكوم 24 35

طنطا 23 34

دمنهور 23 28

الإسكندرية 22 27

بلطيم 22 31

مطروح 21 26

السلوم 20 26

سيوة 22 33

بورسعيد 24 27

دمياط 24 27

الزقازيق 22 35

الإسماعيلية 22 35

السويس 23 35

العريش 23 29

رفح 24 29

رأس سدر 25 33

نخل 19 33

نويبع 28 37

طابا 26 35

كاترين 17 33

الطور 23 35

شرم الشيخ 30 42

الغردقة 29 42

مرسى علم 25 39

الفيوم 25 36

بني سويف 25 36

المنيا 25 36

أسيوط 24 37

سوهاج 26 39

قنا 27 41

الأقصر 29 42

أسوان 31 43

أبوسمبل 32 44

الوادي الجديد 31 42

شلاتين 28 39

أبورماد 29 38

حلايب 30 34

