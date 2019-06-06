رسميا.. 5 حكام مصريين في القائمة النهائية لأمم أفريقيا

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خالد الشرقاوي - متابعات

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أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، اليوم الخميس، القائمة النهائية لحكام أمم أفريقيا 2019، التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 21 يونيو وحتى 19 يوليو المقبل، حيث ضمت القائمة 5 حكام مصريين.
وكشف "كاف" عن قائمة حكام الساحة والمساعدين في "كان 2019"، وشهدت القائمة تواجد الثنائي المصري إبراهيم نور الدين وأمين عمر كحكمين ساحة، وثلاثة حكام مساعدين هم، تحسين أبو السادات، أحمد حسام طه، ومحمود أبو الرجال، فيما تم استبعاد جهاد جريشة الذي تواجد في القائمة المبدئية بعد قرار إيقافه بداعي سوء المستوى في مباراة ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا بين الترجي التونسي والوداد المغربي.
واشتملت قائمة حكام كأس الأمم الأفريقية على 26 حكما للساحة، و30 حكما مساعد.

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