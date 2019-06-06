» «مميش»: واحدة من أكبر سفن العالم تعبر قناة السويس اليوم

قال رئيس هيئة قناة السويس الفريق مهاب مميش، إن حركة الملاحة في القناة اليوم الخميس، شهدت عبور 113 سفينة بحمولات 7.8 مليون طن خلال أول يومين لعيد الفطر.

وخلال حركة الملاحة عبرت سفينة الحاويات الليبيرية EVER GLORY ، إحدى أكبر سفن الحاويات في العالم في أول رحلة بحرية لها، ضمن قافلة الجنوب بالممر الملاحي الجديد للقناة قادمة من ماليزيا متجهة إلى هولندا بحمولة إجمالية بلغت 221.6 ألف طن.

وتعد سفينة الحاويات العملاقة أحدث سفن أسطول الخط الملاحي الصديق للبيئة EVER GREEN ، وتصنف كواحدة من أكبر سفن الحاويات في العالم، إذ يبلغ طولها 400 متر، وعرضها 59 مترا، فيما يبلغ غاطسها 53 قدما، وتستطيع أن تحمل على متنها أكثر من 20 ألف حاوية.

وأوضح الفريق مميش، أن استقبال قناة السويس لأحدث سفن الأسطول العالمي وسفن الحاويات في أولى رحلاتها البحرية يعد دلالة واضحة على الأهمية الاستراتيجية للقناة في خدمة حركة التجارة العالمية بين الشرق والغرب، مؤكدا استعداد القناة للتعامل مع جميع المتغيرات في سوق النقل البحري، بالإضافة إلى اتباع الهيئة لسياسات تسويقية مرنة قادرة على جذب خطوط ملاحية جديدة لم تكن تعبر القناة من قبل.