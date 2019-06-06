بالأسماء.. غرق 3 طلاب ببحر جمصة في ثاني أيام عيد الفطر

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غرق طلاب
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خالد الشرقاوي - متابعات

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لقى 3 طلاب بالصف الأول الثانوي مصرعهم غرقًا بمياه بحر جمصة خلال قضائهم العيد بها.

وتلقى اللواء محمد حجي، مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من ادارة النجده يفيد بغرق كلامن السيد عادل طلعت 16 عامًا وعطا الله ياسر 16 عامًا وأحمد أسامة، مقيمي الضهرية التابعة لمركز شربين وجميعهم طلاب بالصف الاول الثانوي، حيث كانوا يقضون ثاني أيام العيد بجمصة وقاموا بالنزول للبحر نظرا لحرارة الجو.

وانتقلت قوات الإنقاذ النهري إلى الشاطئ، وتم البحث عن الغرقى، وجار انتشال جثثهم، وحرر محضر بالواقعة، وجارٍ العرض على النيابة.


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