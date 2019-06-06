» بالصور.. آلاف الإسرائيليين يتظاهرون بالقدس للمطالبة بحقوق الشواذ

شار ك الآلاف من الإسرائيليين اليوم الخميس في مسيرة للشواذ جنسيا بالقدس المحتلة. ولفتت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية تقريرا اشارت فيه إلى أن 15 ألف إسرائيلي شارك في المسيرة التي نظمت من أجل المطالبة بحقوق الشواذ داخل دولة الاحتلال وسط تشديدات أمنية كبيرة.

ولفت التقرير إلى أن تنظيم التظاهرة جاء للمطالبه بمنح حقوق للمثليين جنسيا داخل دولة الاحتلال وسط معارضة قوية من قبل المنظمات الدينية والمحافظة.

وشارك في التظاهرة وزير القضاء الإسرائيلي الجديد "أمير أوحانا" والذي يعتبر أول وزير في تاريخ دولة الاحتلال يعترف مثليته الجنسية رسميا، والذي قوبل بهجوم كبير من قبل المشاركين في التظاهرة أثناء إلقاء كلمته، مطالبينه بتقديم المزيد من الدعم والمساعده في حصول الشواذ على حقوقهم داخل المجتمع الإسرائيلي.