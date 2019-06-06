واشنطن تتسلم مواطنين مرتبطين بـ"داعش" في سوريا

أعلنت الولايات المتحدة، تسلمها مواطنين المرتبطين بتنظيم "داعش" الإرهابي في سوريا.
ونقلت وسائل إعلام محلية عن مسؤولين في وزارة الخارجية الأمريكية، أن واشنطن تسلمت عدة نساء و6 أطفال مرتبطين بداعش، من تنظيم "ي ب ك/ بي كا كا" الإرهابي، الذي يطلق على نفسه اسم "قوات سوريا الديمقراطية".
وأضاف المسؤولون، أن الإدارة الأمريكية تعمل من أجل إعادة جميع مواطنيها الموجودين في سوريا، إلى الولايات المتحدة.
وقال تقرير نشره برنامج "مراقبة التطرف" التابع لجامعة جورج واشنطن الأمريكية، إن أكثر من 300 مواطن أعربوا عن تعاطفهم مع تنظيم "داعش"، خاصة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وسافر 60 منهم إلى سوريا والعراق للقتال في صفوف التنظيم.
وعاد 12 من هؤلاء إلى الولايات المتحدة، وتمت محاكمتهم بتهمة "دعم الإرهاب"، ومن المنتظر أن تخضع السيدات اللاتي عدن إلى الولايات المتحدة أيضا للمحاكمة. -