"التعليم العالي" تكشف حقيقة مد إجازة العيد

06 يونيو 2019 - 11:02 م

نفت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، صحة ما نشرته بعض مواقع التواصل الاجتماعي حول مد إجازة عيد الفطر المبارك بالجامعات والمعاهد حتى الأحد المقبل الموافق 9 يونيو.



وأكدت الوزارة، في بيان نشرته جامعة بنها اليوم الخميس، أن ذلك محض شائعات ولا أساس لها من الصحة، وأن أعمال الامتحانات والكنترولات بالجامعات والمعاهد سوف تستأنف عملها بدءا من يوم السبت المقبل وفق الجداول المعلنة مسبقا بالجامعات والمعاهد.

