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سيولة مرورية بشوارع وميادين القاهرة والجيزة

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سيولة مرورية في شوارع وميادين القاهرة
سيولة مرورية في شوارع وميادين القاهرة

أحمد الشربينى

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سيولة مرورية بشوارع القاهرة والجيزة

ميدان التحرير

سيولة مرورية

الخدمات المرورية

حالة المرور

ظهرت سيولة مرورية بشوارع وميادين القاهرة والجيزة اليوم الجمعة، كما شهدت الطرق انسياب مرورى وسط انتشار الخدمات المرورية.

وظهر انسياب فى حركة السير بميدان التحرير ومنطقة وسط القاهرة، مع انتظام حركة سير السيارات بجميع المداخل المؤدية للميدان، كما ظهرت سيولة مرورية أعلى مناطق كورنيش النيل، بدءًا من المعادى، وصولاً إلى مناطق وسط القاهرة، وكذلك للمتجه إلى مناطق حلوان والملك الصالح.

وانتظمت حركة السيارات أعلى محاور الجيزة بشوارع الجيزة والنيل السياحى والهرم والبحر الأعظم، وسط انتشار الخدمات بكل الطرق.


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