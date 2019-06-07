  • الجمعة 07 يونيو 2019
  • بتوقيت مصر10:39 ص
بحث متقدم
أرشيفية

أسرار خطيرة عن احتلال الحرم المكي عام 1979

خالد جلال

بالأسماء.. الزمالك يجهز صفقات نارية لتدعيم صفوفه

حادث مرورى

مصرع وإصابة 22 شخصًا فى حادث مروع بأسون

اللواء أشرف أمين

خبير أمني: هجوم العريش كان متوقعا ..و السبب

مباراة الترجي والوداد

الترجي يكشف سر خطير عن قرار الكاف بشأن لقاء الوداد

ارشيف

عقوبات مالية كبيرة على فتاة نهائي دوري الأبطال

الأرصاد.. طقس حار

الارصاد تحذر المواطنين من طقس ثالث أيام العيد

الدولار اليوم

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري

أحمد احمد

أول صور لرئيس "الكاف" بعد التحقيق معه

احمد احمد

مسؤول مصري وراء فضح سر رئيس "الكاف"

بالأسماء.. الزمالك يجهز صفقات نارية لتدعيم صفوفه

الرياضة

خالد جلال
خالد جلال

محمد عبد الحارس

أخبار متعلقة
#

الزمالك يحضر مفاجأة لقيادة هجومه أمام "بركان"

#

رسالة نارية من «كينو» لمدافعي الزمالك

#

صفقة تاريخية منتظرة بين الزمالك وبيراميدز

#

استعدادًا للأهلي.. الزمالك يضم التونسي إسكندر زايد

دوري

الزمالك

بطولة

خالد جلال

كاس

فتح نادى الزمالك ملف الانتقالات الصيفية، لسرعة تدعيم صفوف الفريق خلال فترة التوقف لتنظيم مصر بطولة الأمم الأفريقية المقرر تنظميها بدءًا  من يوم 21 يونيو.   

رئيس النادي دخل في مفاوضات مباشرة مع باهر المحمدى، مدافع فريق الإسماعيلى، وعرض عليه اللعب للأبيض الموسم المقبل، وطلب منه اللاعب الدخول فى مفاوضات رسمية مع الإسماعيلى، مؤكداً أن كل تركيزه الآن بشكل شخصى فى المشاركة مع المنتخب الوطنى فى بطولة الأمم الأفريقية، وبعدها سيحسم وجهته المقبلة.

كما دخل نجل رئيس النادي أمير مرتضى فى مفاوضات مباشرة مع نبيل دونجا، لاعب وسط بيراميدز، لارتداء تيى شيرت قميص الزمالك الموسم المقبل.

حيث أبدى «دونجا» موافقته مبدئياً، مطالباً بحسم الأمر مع نادى بيراميدز، وينوى رئيس النادى تكثيف المفاوضات من أجل الحصول على خدمات اللاعب، بعد ظهوره بمستوى مبهر هذا الموسم.

فيما أجّل رئيس النادى الدخول فى مفاوضات مع المصرى للحصول على خدمات إسلام عيسى لاعب الفريق، لحين حسم موقف الإيفوارى رزاق سيسيه.

وطلب خالد جلال المدير الفني للفريق بعودة كلا من المدافع إسلام جمال، المعار لفريق طلائع الجيش، بعد المستوى الطيب الذى قدمه خلال الموسم الحالى، ومهاجم طلائع الجيش مصطفى محمد.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

من دفتر يوميات الخلافة (15)!

محمود سلطان

العرب وناصر وهزيمة يونيه

فراج إسماعيل

جعفر الصادق ..شيعة وسنة وحب عظيم

د. هشام الحمامي

العدل .. قيمة الإسلام العليا

د. عبد الآخر حماد

مشكلة الإدارة الكنسية

القس مكاريوس فهيم قليني

الجاذبية بين البيروني وإسحاق نيوتن

ياسر أنور
شارك معنا

اخترنا لك

» تفسير رؤية الخيل
» جهاز الفراعنة يجهز للاحتفال بـ"صلاح"
» دراسة تكشف هذا الأمر الخطير عن الأطعمة المصنعة
» الكشف عن "سر خطير" بشأن الموناليزا
» ارتفاع قتلى فض اعتصام الخرطوم إلى 113
» مترو الأنفاق يرفع حالة الطوارئ استعدادا لهذا الأمر
» اختطاف طالبتين كنديتين في غانا
» ترامب: الولايات المتحدة وفرنسا متفقتان بشأن إيران
» بالصور.. آلاف الإسرائيليين يتظاهرون بالقدس للمطالبة بحقوق الشواذ
» إصابة 9 أشخاص بينهم 5 أطفال في انفجار أسطوانة غاز بالبحيرة
» «عباس» يعزي رئيس الاحتلال الإسرائيلي في وفاة زوجته

استطلاع رأي

من تراه الأجدر بالانضمام للمنتخب من المستبعدين ؟

  • ظهر

    11:59 ص

  • فجر

    03:15

  • شروق

    04:55

  • ظهر

    11:59

  • عصر

    15:37

  • مغرب

    19:02

  • عشاء

    20:32

من الى
.
عفو رئاسي (أرشيفية)
ساويرس
ملابس بالة
"الإفطار والسحور".. بدءًا بالمدفع وانتهاءً بطائرة حربية.. حكايات وأسرار