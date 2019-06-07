» تفسير رؤية الخيل

07 يونيو 2019 - 10:31 ص

رؤية الخيل مناماً :

التأويل..

من أسماء الخيل الجياد واحدها جواد وفرس وحصان ومهر ومنها الإكديش والبرذون والحجرة فمن رأى عنده في المنام خيلاً فإنه يدل على اتساع رزقه وانتصاره على أعدائه فإن رأى أنه راكب على فرس وكان ممن يليق به ركوب الخيل نال عزاً وجاهاً ومالاً وربما صادق رجلاً جواداً وربما سافر لأن السفر مشتق من الفرس وإن كان حصاناً تحصن من عدوه وإن كان مهراً رزق ولداً جميلاً، وإن كان أعزبا تزوج زوجة ذات مال ونسل وأصل شريف.

وربما دلت الفرس على الدار المليحة البناء، والأشهب عز ونصر على الأعداء لأنه من خيل الملائكة والأدهم هم، والأشقر المحجل علم وورع ودين. ومن رأى أنه ركب فرساً أشهب تزوج بامرأة متدينة وإن كان مطيعاً تطيعه الزوجة والأدهم من الدواب عز والأشقر حرب.

- ومن رأى خيلاً مسرجة بلا ركاب فهن نساء يجتمعن لمأتم أو عرس.

- ومن رأى أنه ملك عدداً من الخيل أو رعاها فإنه يلي ولاية على قوم.

- ومن رأى الخيل في منامه فإنه يصير مقبولاً عند إخوانه والفرس في المنام رجل أو ولد فارس أو تاجر ، والفرس شريك فمن رأى أن فرساً مات في بيده أو داره فهو هلاك الرجل.

- ومن رأى كأنه ركب فرساً أشهب فإن لم يكن له امرأة تزوج وإن أكل من لحمه وكان الرائي من أصحاب السلطان ظفر بعدوه وإن كان تاجراً لحقته منفعة. ومن رأى أنه قتل فرساً فإنه ينال نعمة ومالاً وقوة وعزاً.

- ومن رأى كأن الفرسان يطيرون في الهواء يوشك أن تقع حروب بين الملوك وفتنة وخصومة في تلك البلدة.

- ومن رأى أنه ركب فرساً قوائمها من حديد فإنه يموت.

- ومن رأى أنه على فرس والفرس عريان دون سرج ولجام فإنه يرتكب معصية عظيمة.

- ومن رأى أنه نزل عن فرسه فإنه يزول عن عمله ويتولاه غيره.

ومن باع فرسه فإنه خروجه من عمله باختياره. ومن ذبح فرسه وليس يريد أكل لحمه فإنه يفسد على نفسه معيشته من سلطانه.

- ومن رأى أن فرسه أعور ضعيف البصر فإنه التباس أمره في معيشته.

- ومن رأى أنه على فرس ميت فإنه يصيبه هم وحزن ويتخلص منه.

- ومن رأى أن فرساً مجهولاً يدخل أرضاً أو داراً لا يعرف له صاحبه فإنه يدخل ذلك الموضع رجل شريف له خطر في الناس بقدر خطر الفرس في الخير - ومن رأى أن الفرس المجهول يخرج من موضعه فإنه يخرج عنه رجل كبير موت أو سفر.

- ومن رأى شعر فرسه كثيراً زاد ماله وأولاده وإن كان سلطاناً كثر جيشه والفرس الخصي يدل على خادم والدابة بلا مقود امرأة زانية لأنها كيفما أرادت مشت. والله أعلم.

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