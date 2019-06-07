مفاجأة في تقرير السعودية والإمارات بشأن هجمات السفن

07 يونيو 2019 - 10:33 ص

كشفت السعودية والإمارات والنرويج، عن تفاصيل جديدة فى الهجوم على 4 ناقلات نفط قبالة الفجيرة، وأرسلت الدول الـ3 مذكرة إلى مجلس الأمن تقول إن العملية متطورة ومنسقة على الأرجح من قبل ممثل دولة.

ولم تتهم السعودية والإمارات والنرويج إيران بالتورط فى الحادث بحسب "رويترز".

وتعرضت 4 سفن تجارية لأعمال تخريبية في المياه الاقتصادية لدولة الإمارات قبالة الفجيرة، في 12 مايو الجاري، وأكدت أن السفن، التي أصيبت بالضرر السفن الأربع هي، "المرزوقة"، و"أندريا فيكتوري"، و"أمجاد" و"اي ميشيل"، فيما لم تسجل أية إصابات بشرية، ولا تسرب نفطي.