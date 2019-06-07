» بالفيديو.. ببغاء يغني "مو صلاح"

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عرضت فضائية "روسيا اليوم"، مقطع فيديو لـ"ببغاء" يردد أغنية ليفربول الشهيرة "مو صلاح".

وظهر الببغاء يردد الأغنية وهو يقف على كتف صاحبته المشجعة الكبيرة لفريق ليفربول الإنجليزي.

الببغاء يدعى "كيلو" وفق تصريحات لصاحبته "ليندا"، والتى تؤكد أيضا أنه يعرف جميع كلمات الأغنية "الملك المصرى".

يذكر أن محمد صلاح، أحرز هدفا فى المباراة النهائية لفريقه ليفربول الإنجليزى، والذى توج بكأس دورى أبطال أوروبا على حساب توتنهام، بعدما فاز بهدفين دون رد على ملعب "واندا ميتروبوليتانو" الإسبانى.

شاهد الفبديو..

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