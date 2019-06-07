» نيمار على كرسي متحرك بعد اتهامه بالاغتصاب

عرضت فضائية "روسيا اليوم" مقطع فيديو يرصد لحظة دخول لاعب كرة القدم البرازيلي "نيمار" إلى قسم الشرطة بعد اتهامه باغتصاب فتاة، ونشره صور حميمة تجمعه بها.

وظهر نجم باريس سان جيرمان على كرسي متحرك، ثم اعتماده على عكازين لدخول مركز شرطة "ريو دي جانيرو"، للتحقيق معه حول ما إذا كان انتهك القانون بنشره صورًا حميمة لعارضة الأزياء التي تتهمه بالاغتصاب، و يلتف حوله عدد كبير من الصحفيين والمراسلين وعدد من مشجعيه والداعمين له في الأزمة التي تواجهه.