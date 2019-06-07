تفاصيل إحباط محاولة إطلاق نار على كمين بشمال سيناء

07 يونيو 2019 - 11:39 ص

تمكنت قوات الأمن من التصدى لمحاولات عناصر إرهابية أطلقت النار على أحد الأكمنة بشمال سيناء، بحسب التلفزيون المصري.

وذكرت مصادر أن قوات الأمن استطاعت التصدى لعناصر إرهابية حاولت إطلاق النار على أحد الأكمنة بشمال سيناء.

وقالت المصادر، إنه جرت محاولة لعناصر إرهابية إطلاق نار على أحدى الأكمنة بشمال سيناء، وتم التصدى لهم.

والأربعاء الماضى كشفت وزارة الداخلية تفاصيل استهداف كمين أمنى جنوب العريش من قبل عدد من الارهابيين والذى أسفر عنه مقتل 5 إرهابيين واستشهاد 8 من قوات الشرطة.

قالت الوزارة الداخلية، فى بيا إن عددا من العناصر الإرهابية استهدفت ، كمينا أمنيا جنوب مدينة العريش.

وأكدت الوزارة أنه تم التعامل مع تلك العناصر وتبادل إطلاق النيران، ما أسفر عن مقتل خمسة من العناصر الإرهابية واستشهاد ضابط وأمين شرطة و6 مجندين، وتقوم القوات الآن بتتبع خطوط سير الهروب لتلك العناصر الإرهابية الهاربة.وتمشط قوات الامن بـ العريش المناطق الجبلية المجاورة للحادث ودفعت الأجهزة الأمنية بقوات العمليات الخاصة وجارى تتبع خط سير الجناة.



