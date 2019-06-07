» ممرض يقتل 85 شخصًا والسبب صادم

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قتل

جرائم قتل

قضت المحكمة الإقليمية بمدينة أولدنبورغ بالسجن مدى الحياة ضد الممرض السابق نيلس هوجل وإدانته بتهمة قتل 85 مريضا.

يذكر أن هوجل قتل ضحاياه بالحقن في الفترة بين عامي 2000 و2005 في مستشفيات بمدينتي أولندبورغ ودلمنهورست في ولاية سكسونيا السفلى شمال ألمانيا.

وأعترف هوجل نفسه بارتكاب 43 جريمة قتل.

ومن جانبه قال زباستيان بورمان كبير القضاة بالمحكمة اليوم إن هذه الجرائم حطمت كل الحدود.

يشار إلى أنه تم رفع دعوى ضد هوجل على خلفية اتهامات بالقتل في مئة حالة. وبذلك تكون المحكمة أعلنت براءته في 15 حالة منها، بعد إثبات إدانته في 85 حالة.



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