ضبط 3 أطنان دواجن فاسدة بالبحيرة

07 يونيو 2019 - 01:48 م

وجهت الأجهزة الأمنية فى البحيرة حملة مكثفة للرقابة على الأسواق ومواجهة بيع السلع الغذائية المنتهية الصلاحية بالتعاون مع مديرية التموين.

أسفرت الحملة عن ضبط سيارتين محملتين بأكثر من 3 أطنان دواجن نافقة منتهية الصلاحية، معبأة فى عبوات بلاسيتك بالقرب من قرية شابور التابعة لمركز كوم حمادة.

أشرف على الحملة، اللواء محمد هندى مدير المباحث الجنائية، والمهندس كمال راشد وكيل وزارة التموين، ومشاركة العقيد وجدى الصيرفى مدير مباحث التموين، وسمير البلكيمى رئيس إدارة الرقابة التجارية، وتم تحرير المحضر اللازم، تمهيدا لإحالته للنيابة العامة لمباشرة التحقيق.