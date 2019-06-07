4 قرارات مهمة لـ"المترو" قبل ماراثون الثانوية العامة

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أنهت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق، استعداداتها لاستقبال محطات المترو بالخطوط الثلاثة لطلبة الثانوية العامة، بناء على تعليمات المهندس على الفضالي رئيس مجلس إدارة شركة مترو الأنفاق والمهندس خالد صبره العضو المنتدب للتشغيل والصيانة بضرورة تذليل جميع العقبات التي قد تواجه الطلبة أثناء توجههم لأداء الامتحانات.

وأوضح "عبد الهادى"، في بيان له، أن الاستعدادات شملت زيادة عدد رحلات المترو بالخطوط الثلاثة بداية من الساعات الأولى لبداية التشغيل مرورًا بأوقات الذروة والدفع بجميع القطارات المكيفة لمواجهة الطقس الحار تسهيلا وتيسيرًا على جميع مرتادى مرفق مترو الأنفاق، أيضاً تكثيف تواجد رجال الإسعاف داخل المحطات وعلى الأرصفة تحسبَا لحدوث أى حالات إغماء أو أى حالات مرضية مفاجئة أيضاً تم الدفع بجميع فرق الطوارئ المنتشرة بالمحطات لمواجهة أى أعطال مفاجئة قد تحدث وأزالتها على الفور.

واختتم "جميع قيادات الشركة والعاملين بها يتمنون التوفيق والنجاح لجميع أبنائنا من طلبة الثانوية العامة".


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