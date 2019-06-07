» هل يجوز وهب ثواب العمل الصالح للمتوفى؟

وجه أحد متابعي الدكتور علي جمعة، مفتي الديار المصرية السابق، عضو هيئة كبار العلماء، قائلا: "هل يمكن أهب ثواب الذكر إلى والدي المتوفي؟".



ومن ناحيته، وأوضح "جمعة"،خلال حلقة عبر "يوتيوب" بأنه يمكن أن يتم وهب ثواب الذكر أو أي عمل صالح نقوم به لوالدينا.



