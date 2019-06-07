تفاصيل وفاة إمام مسجد أثناء صلاة الجمعة بالفيوم

07 يونيو 2019 - 05:47 م

فارق إمام مسجد الوادى بقرية أبوكساة دائرة مركز إبشواي بمحافظة الفيوم، الحياة، أثناء الدعاء الأخير قبل إقامة صلاة الجمعة.

وفوجئ المصلون بسقوط الإمام على الأرض، وظن الأهالي أنه مغشيًا عليه، وتسارعوا لنجدته، إلا أنهم اكتشفوا أنه فارق الحياة، وقاموا بترديد كلمة: "لا إله إلا الله".

تلقى اللواء خالد شلبس مساعد وزير الداخلية لأمن الفيوم، إخطارًا من اللواء هيثم عطا مدير إدارة البحث الجنائي، يفيد بوفاة الشيخ سيد مراد دويدار إمام وخطيب مسجد الوادي بقرية أبو كساه بأبشواي، الذى لفظ أنفاسه الأخيرة أثناء إلقاء خطبة الجمعة اليوم والدعاء من أعلى المنبر.

تم نقله للمستشفى، ولكنه كان قد فارق الحياة عقب إصابته بسكتة قلبية، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.