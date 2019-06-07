» أوكرانيا تتأهل إلى نصف نهائي كأس العالم

07 يونيو 2019 - 06:12 م

حجز منتخب أوكرانيا مقعدًا في الدور نصف النهائى من بطولة كأس العالم للشباب المقامة حاليًا فى بولندا، بعد الفوز على كولومبيا بهدف دون مقابل في المباراة التي جمعتهما اليوم ضمن منافسات الدور ربع النهائي.

وجاء هدف منتخب أوكرانيا الوحيد عن طريق دانيلو سيكان فى الدقيقة الثانية عشر فى اللقاء الذى شهد طرد يوهان كاربونيرو لاعب كولومبيا فى الدقيقة 86.

ويلتقي في السادسة والنصف مساء اليوم منتخبا إيطاليا ومالي ضمن منافسات الدور ربع النهائي، بينما يلتقي غدًا الولايات المتحدة الأمريكية مع الإكوادور، وكوريا الجنوبية مع السنغال.