» مدرب نيجيريا: «صلاح» لن يستطيع قيادة الفراعنة للقب «كان 2019»

07 يونيو 2019 - 07:05 م

أكد جيرنوت روهر، المدير الفني لمنتخب نيجيريا، على صعوبة تتويج منتخبي مصر أو السنغال بلقب أمم أفريقيا 2019 من خلال النجم الواحد، في اشارة منه إلى الثنائي محمد صلاح وماني.

وشدد روهر خلال تصريحات متلفزة على جماعية كرة القدم وميله للمنتخب الجماعي القادر على تحقيق البطولة بفضل جميع نجومه.

وتحدث روهر عن الانضباط التكتيكي داخل الملعب للمنتخبات، مؤكداً أنه سيكون السر وراء التتويج باللقب.

ويلعب المنتخب النيجيري في المجموعة الثانية التي تستضسفها الاسكندرية والتي تضم معه منتخبات غينيا وبوروندي ومدغشقر.