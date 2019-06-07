الأهلي يرفض رحيل نجمه إلى أيك اليونانى

07 يونيو 2019 - 07:20 م

تلقى محمد هاني، الظهير الأيمن للفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي عرضًا من نادي أيك أثينا اليوناني، حسبما ذكر سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالقلعة الحمراء.



وقال عبد الحفيظ: "تلقينا عرضًا رسميًا من أيك أثينا اليوناني لاستعارة محمد هاني لمدة موسم مع وجود بند يسمح بشرائه، لكن من الصعب التفريط في اللاعب الذي نراه أحد العناصر المهمة للفريق في الموسم المقبل فهو يقدم أداءً قويا ومتميزا ويحتاج الفريق لبقائه ووجوده.

محمد هاني تم تصعيده للفريق الأول بالنادي الأهلي من قطاع الناشئين، موسم 2014- 2015 عن طريق المدرب الأسبق الإسباني خوان كارلوس جاريدو، وأصبح بعدها إحدى دعائم الفريق الأول وشارك هذا الموسم في 18 مباراة ببطولة الدوري الممتاز.

محمد هاني الذي أتم عامه الـ23 في يناير الماضي، في جعبته 4 مباريات دولية بقميص المنتخب الوطني، وخاض 120 مباراة مع الأهلي في جميع البطولات، بواقع 82 في الدوري و29 بدوري الأبطال و8 بكأس مصر وواحدة بالسوبر المحلي.

ونجح محمد هاني في تسجيل هدفين، كما استطاع صناعة 6 أهداف، وحصل هاني على 6 بطاقات صفراء، ولم يحصل على أي بطاقة حمراء خلال رحلته مع الأهلي.