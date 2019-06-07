لهذه الأسباب.. ارتفاع مفاجئ في أسعار الذهب

07 يونيو 2019 - 09:30 م

لليوم السادس على التوالي، يشهد سوق المشغولات الذهبية ارتفاعًا ملحوظًا في أسعاره، حيث قفز سعر عيار 21 الأكثر رواجًا وشعبية في مصر من 606 جنيهات إلى 628 جنيهًا، ما أثار تساؤلًا حول أسباب ذلك الارتفاع المستمر.

وشهدت أسعار الذهب خلال تعاملات الأيام القليلة الماضية ارتفاعًا ملحوظًا، حيث ارتفع سعر جرام الذهب عيار 21 خلال تعاملات اليوم إلى 628 جنيهًا مقابل 606 جنيهات الجمعة الماضي.

وسجل سعر الذهب عيار 18 اليوم 534 جنيهًا، فيما بلغ الذهب عيار 24 حوالي 712 جنيهًا، وسجل الجنيه الذهب 4984 جنيها، أما سعر أوقية الذهب فسجل 1345 دولارًا بعدم كان مستقر عند 1330 دولا.

نادي نجيب، سكرتير عام شعبة المشغولات الذهبية بغرفة القاهرة التجارية، قال إن «أسعار الذهب زادت بشكل ملحوظ خلال الأيام الماضية»، عازيًا ذلك إلى «المضاربات الخارجية وإقبال التجار على الشراء أطنان كبيرة من الذهب».

وفي تصريحات إلى «المصريون»، أضاف «نجيب»، أن «أوقية الذهب قفزت لـ1345 دولار»، فيما اعتبرها «زيادة كبيرة ومفاجئة، وسيكون لها تأثير».

سكرتير عام شعبة المشغولات الذهبية، أشار إلى أن «سعر عيار 21 الأكثر انتشارًا وصل اليوم إلى 630 جنيهًا»، لافتًا إلى أن «البورصة في حال طرحت كميات ذهب بعد عودتها الاثنين المقبل فإن ذلك سينتج عنه انخفاض الأسعار، أما إذا لم تطرح فستظل الأسعار على ما هي».

الدكتور شريف الدمرداش، الخبير الاقتصادي، قال إن «الذهب كأي سلعة يخضع للعرض والطلب، وبناءً على ذلك ترتفع أو تنخفض أسعاره، هذا بجانب التقلبات الموسمية التي يكون لها دور في ارتفاع الأسعار أو انخفاضها».

وأضاف لـ«المصريون»، أن «العرض والطلب ليس العامل الوحيد الذي يتحكم في أسعار الذهب، ولكن هناك استخدامات أخرى للذهب تؤثر في أسعاره، حيث يستخدم في صناعات حساسة».

وتابع: «البعض يتجه للذهب ويستخدمه كمخزن آمن بدلًا من العملات الأجنبية كالدولار واليورو وغيرهم، لا سيما أن نسبة المخاطرة تكاد تكون صفر وكذلك لا يوجد من خسر أمواله عند استخدامه للذهب»، موضحًا أن هذه الأمر أحد أسباب الارتفاع الحالي في أسعار الذهب.

وأشار إلى أن هناك علاقة بين الذهب والدولار، لافتًا إلى أنه «عندما تنخفض أسعار الذهب يكون هناك إقبال على الشراء ما ينتج عنه زيادة الطلب مقابل قلة المعروض، وبالتالي ترتفع أسعاره».

وتابع: «في هذه الحالة تنخفض أسعار الدولار نتيجة زيادة المعروض مقابل قلة الطلب، ما ينتج عنه عودة الناس لشراء الدولار وبالتالي ترتفع أسعاره وتنخفض أسعار الذهب».

من جانبه، قال وصفى أمين واصف، عضو مجلس إدارة شعبة المشغولات الذهبية بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن ارتفاع أسعار الذهب جاء تأثرًا بالتهديد الأخير الصادر عن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية على المكسيك.

وأضاف: «هذا التهديد أثار مخاوف التجار من المضاربة في البورصة العالمية، فساهم ذلك في توجه عدد كبير من المستثمرين نحو الاستثمار الآمن في الذهب، وهو ما تسبب في رفع سعره عالميًا، مع ترقب المزيد من الارتفاع خلال الأيام القليلة المقبلة».

وأشار إلى أن الولايات المتحدة هي المتحكم الأول في سوق الذهب العالمية، وأي تصريحات اقتصادية أو سياسية تؤثر في الأسعار، موضحًا أن السوق المحلية ما هي إلا مرآة لما يحدث في السعر العالمي.

وقال صلاح عبد الهادي رئيس شعبة الذهب بغرفة القاهرة، إن ارتفاعات الذهب المتوالية لم تؤثر على حركة البيع، إلا أنها ساهمت في تقليل جرامات الشبكة، مضيفًا: «العيد شهد انتعاشة، خاصة في مناطق الصعيد».