والدة «أبوتريكة» تعود إلى مصر بعد زيارته في قطر

07 يونيو 2019 - 09:39 م

عادت والدة محمد أبوتريكة، لاعب النادي الأهلي ومنتخب مصر لكرة القدم سابقًا إلى القاهرة اليوم، بعد أن أمضت معه نحو 3شهور في قطر حيث يعمل محللاً بقنوات "بي إن سبورت".

وغادرت والدة أبوتريكة فاطمة حسين (74 عامًا) إلى قطر في مارس الماضي، بصحبة ابنتها الكبرى، لرؤيته للمرة الأولى منذ سنوات، بعد أن تعذر عليه المجيء إلى مصر خلال السنوات الأخيرة.

ولم يتمكن أبوتريكة المدرج على قوائم "الإرهابيين" من العودة إلى مصر منذ أكثر من 3 سنوات، حتى أنه لم يشارك في لتشييع جنازة والده في فبراير 2017، في مسقط رأسه بمدينة ناهيا، بمحافظة الجيزة.

وكتب أسامة أبوتريكة، شقيق أبوتريكة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" مساء اليوم: "الحمد لله رب العالمين عودة ست الحبايب إلى ارض الوطن مصرنا الحبيبة".

وحالت الظروف الصحية لوالدة أبوتريكة دون سفرها إليه في يناير من العام الماضي، بعد أن ألغت سلطات الأمن بمطار القاهرة الدولي، سفرها بسبب حالتها الصحية، وفق مصدر أمني بالمطار آنذاك.

وأوضح المصدر، أن قائد الطائرة الأردنية المتجهة إلى عمان رفض اصطحابها على متن رحلة الطائرة رقم 504، بدعوى سوء حالتها الصحية، وطالب سلطات الأمن بالمطار بإنزالها وإلغاء سفرها وتسليمها لأسرتها، وهو ما تم بالفعل.

وفي يناير 2017، أعلنت السلطات المصرية إدراج أبوتريكة (40عامًا) على "قائمة الإرهاب"، لكونه أحد المتحفظ على أموالهم بدعوى دعمه لجماعة "الإخوان المسلمين".