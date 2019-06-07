بدءًا من الآن.. هواتف «هواوي» بلا «فيسبوك» أو «واتساب» أو «انستجرام»

07 يونيو 2019 - 09:46 م

أعلنت شركة "فيسبوك" عن وقف إمكانية تحميل تطبيقاتها، ومنها "واتساب" و"انستجرام"، على هواتف هواوي الصينية، بعد خطوة مماثلة من "جوجل"، إثر العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة على عملاق الهواتف الصينية.

إلا أن القرار لن يؤثر على أصحاب هواتف "هواوي" الحاليين سواء في استخدام تطبيقات "فيسبوك" أو في تحميل تحديثاتها، إذ سيكون بمقدورهم استخدام التطبيق وتحميل التحديثات عليه في أي وقت، بحسب ما نقلت وكالة "رويترز" عن الشركة.

ومن التطبيقات الأخرى التي يجري تحميلها مسبقا على هواتف هواوي "تويتر" للتغريدات و"بوكينج دوت كوم" للحجز على الإنترنت، ورفضت الأولى التعليق على مثل هذه الأنباء بينما لم ترد "بوكينج دوت كوم" على طلب بهذا الخصوص من قبل رويترز.

بدورها، قررت "هواوي" طرح نظام التشغيل الخاص بها، وفق ما نقل موقع "تيك ناف" للأخبار التقنية.

وعلى الرغم من أنه لم يتسرب الكثير عن نظام التشغيل الخاص بهواتف هواوي الذكية، لكن البعض تمكن من الحصول على صور أولية لبراءات الاختراع لنظام التشغيل التي تقدمت بها الشركة الصينية في أوروبا، والذي حمل اسمًا رمزيًا هو "آرك أو أس" أو نظام التشغيل السفينة، و"سفينة هواوي أو أس" أو باختصار "السفينة" (آرك) أو "سفينة هواوي" (هواوي آرك).

وبالنظر إلى الصور الأولى الملتقطة لشاشة نظام التشغيل الخاص بشركة هواوي، يمكن رؤية وجود تطبيقين من أندرويد، غير أنه لا يمكن معرفة ما إذا كان نظام التشغيل الجديد سيكون مدعومًا من أندرويد أو ما إذا كان يستند أساساً إلى واجهة مستخدم ترتكز إلى أندرويد.

ولن يتضمن نظام التشغيل "سفينة هواوي" موقع "جوجل بلاي" ولا تطبيقات جوجل، حيث ستتوقف الشركة الصينية عن تراخيص استخدامها بدءا من التاسع عشر من أغسطس 2019.

ومن خلال اللقطات يمكن رؤية الملاحظة التي تشير إلى أن التطبيق يأتي متوافقا مع "أندرويد جرين ألاينس"، وهو شكل من الشراكة الاستراتيجية تأسست عام 2016 بين جوجل وكل من هواوي وتنسينت وبايدو وعلي بابا ونت إيز، بهدف تحسين جودة نظام التشغيل أندرويد في الهواتف الصينية.