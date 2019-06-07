  • الجمعة 07 يونيو 2019
  • بتوقيت مصر10:10 م
بحث متقدم
أرشيفية

«إعدام السيارات المتهالكة».. هل يقبل المصريون؟

ابوتريكة

والدة «أبوتريكة» تعود إلى مصر بعد زيارته في قطر

الذهب

لهذه الأسباب.. ارتفاع مفاجئ في أسعار الذهب

كومبارس

الدوبلير والكومبارس.. «ناس لها ملايين وناس تاخد ملاليم»

صلاح

اسطورة ليفربول يكشف مفاجأة عن رحيل«صلاح» و«ماني»

المجلس العسكري السوداني

«بن سلمان» و«قرقاش» و«دحلان» في زيارة غير معلنة إلى السودان

"كاف": القانون المصرى غير ملزم لنا

فضيحة جديدة تهز الـ «كاف» قبل انطلاق أمم إفريقيا

خليجي

إهانة خليجية.. ثري عربي «بينقط» المصريين من شرفة منزله

مطار الكويت

اغتصاب فيليبينية بالكويت بعد إنهاء إجراءات وصولها

اعتصام الثوار في السودان

المعارضة السودانية تتمسك بالعصيان.. هل لإثيوبيا علاقة بالأمر؟

بدءًا من الآن.. هواتف «هواوي» بلا «فيسبوك» أو «واتساب» أو «انستجرام»

الصفحة الأخيرة

هواوي
هواوي

أخبار متعلقة
#

سموم العنصرية

#

بالفيديو.. الجندى: هذا الأمر عقابه عند الله عظيم

#

بيان رسمي.. قطر تناشد السعودية "إزالة العراقيل"

#

«ترامب» يحذر «الجنائية الدولية» من استهداف واشنطن أو إسرائيل

أعلنت شركة "فيسبوك" عن وقف إمكانية تحميل تطبيقاتها، ومنها "واتساب" و"انستجرام"، على هواتف هواوي الصينية، بعد خطوة مماثلة من "جوجل"، إثر العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة على عملاق الهواتف الصينية.

إلا أن القرار لن يؤثر على أصحاب هواتف "هواوي" الحاليين سواء في استخدام تطبيقات "فيسبوك" أو في تحميل تحديثاتها، إذ سيكون بمقدورهم استخدام التطبيق وتحميل التحديثات عليه في أي وقت، بحسب ما نقلت وكالة "رويترز" عن الشركة.

ومن التطبيقات الأخرى التي يجري تحميلها مسبقا على هواتف هواوي "تويتر" للتغريدات و"بوكينج دوت كوم" للحجز على الإنترنت، ورفضت الأولى التعليق على مثل هذه الأنباء بينما لم ترد "بوكينج دوت كوم" على طلب بهذا الخصوص من قبل رويترز.                                                                                                        

بدورها، قررت "هواوي" طرح نظام التشغيل الخاص بها، وفق ما نقل موقع "تيك ناف" للأخبار التقنية.

وعلى الرغم من أنه لم يتسرب الكثير عن نظام التشغيل الخاص بهواتف هواوي الذكية، لكن البعض تمكن من الحصول على صور أولية لبراءات الاختراع لنظام التشغيل التي تقدمت بها الشركة الصينية في أوروبا، والذي حمل اسمًا رمزيًا هو "آرك أو أس" أو نظام التشغيل السفينة، و"سفينة هواوي أو أس" أو باختصار "السفينة" (آرك) أو "سفينة هواوي" (هواوي آرك).

وبالنظر إلى الصور الأولى الملتقطة لشاشة نظام التشغيل الخاص بشركة هواوي، يمكن رؤية وجود تطبيقين من أندرويد، غير أنه لا يمكن معرفة ما إذا كان نظام التشغيل الجديد سيكون مدعومًا من أندرويد أو ما إذا كان يستند أساساً إلى واجهة مستخدم ترتكز إلى أندرويد.

ولن يتضمن نظام التشغيل "سفينة هواوي" موقع "جوجل بلاي" ولا تطبيقات جوجل، حيث ستتوقف الشركة الصينية عن تراخيص استخدامها بدءا من التاسع عشر من أغسطس 2019.

ومن خلال اللقطات يمكن رؤية الملاحظة التي تشير إلى أن التطبيق يأتي متوافقا مع "أندرويد جرين ألاينس"، وهو شكل من الشراكة الاستراتيجية تأسست عام 2016 بين جوجل وكل من هواوي وتنسينت وبايدو وعلي بابا ونت إيز، بهدف تحسين جودة نظام التشغيل أندرويد في الهواتف الصينية.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

من دفتر يوميات الخلافة (15)!

محمود سلطان

العرب وناصر وهزيمة يونيه

فراج إسماعيل

جعفر الصادق ..شيعة وسنة وحب عظيم

د. هشام الحمامي

العدل .. قيمة الإسلام العليا

د. عبد الآخر حماد

مشكلة الإدارة الكنسية

القس مكاريوس فهيم قليني

الجاذبية بين البيروني وإسحاق نيوتن

ياسر أنور
شارك معنا

اخترنا لك

» مفاجأة غير متوقعة حول مستقبل «النني» مع آرسنال
» الإمارات: لا حل للأزمة مع قطر إلا بهذا الأمر
» إيطاليا تتأهل إلى قبل نهائي كأس العالم للشباب
» دولة عربية تفوز بعضوية مجلس الأمن
» اسطورة ليفربول يكشف مفاجأة عن رحيل«صلاح» و«ماني»
» المعارضة السودانية تتمسك بالعصيان.. هل لإثيوبيا علاقة بالأمر؟
» في ظروف غامضة.. اختفاء مدافع منتخب جنوب إفريقيا
» الأهلي يرفض رحيل نجمه إلى أيك اليونانى
» في الجمعة الـ16.. الجزائريون ينددون باستمرار رموز نظام بوتفليقة
» الأهلي يستقر على خليفة «لاسارتي»
» "الأمم المتحدة" تصدر قرارًا غير متوقع عن أحداث السودان

استطلاع رأي

من تراه الأجدر بالانضمام للمنتخب من المستبعدين ؟

  • فجر

    03:14 ص

  • فجر

    03:15

  • شروق

    04:55

  • ظهر

    11:59

  • عصر

    15:37

  • مغرب

    19:02

  • عشاء

    20:32

من الى
كومبارس
.
عفو رئاسي (أرشيفية)
ساويرس
ملابس بالة