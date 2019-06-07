» بـ60 مليون دولار.. بإمكانك السفر إلى محطة ناسا الفضائية

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أعلنت وكالة الفضاء الأمريكية (ناسا)، الجمعة، أنها ستسمح باستخدام محطتها للسياحة اعتبارا من بداية العام المقبل.
وأوضحت الوكالة، في بيان لها، أنها ستفتح محطتها لمدة 30 يوما، أمام البعثات الفضائية الخاصة، مشيرة إلى أنها ستنظم رحلتين فضائيتين كحد أقصى كل عام.
وأشارت إلى أن تكلفة الرحلة للشخص الواحد ستقارب 60 مليون دولار.
وناسا (NASA) هي وكالة حكومية أمريكية مستقلة تأسست عام 195؛ لبحث وتطوير المركبات الفضائية، والقيام بأنشطة استكشاف الفضاء داخل وخارج الغلاف الجوي للأرض. -

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