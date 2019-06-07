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فرنسا تبيع فرقاطتين إلى الإمارات بـ750 مليون يورو

عرب وعالم

فرقاطة إيطالية
فرقاطة إيطالية

المصريون ووكالات

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قال إعلام فرنسي، الجمعة، إن باريس باعت فرقاطتين إلى أبوظبي بقيمة 750 مليون يورو.
وأفادت صحيفة "لو باريزيان" بأن فرنسا باعت فرقاطتين اثنين من طراز "قوويند" إلى الإمارات.
وأشارت الصحيفة إلى أن بيع الفرقاطتين جاء على خلفية توقيع اتفاق سري بين الإمارات ومجموعة "نافال جروب" الفرنسية (مجموعة صناعية فرنسية متخصصة في مجال الدفاع البحري) في أبوظبي يوم 25 مارس/آذار الماضي.
ولم يصدر إعلان رسمي عن تلك الصفقة سواء من الجانب الإماراتي أو الفرنسي حتى الساعة : 20: 00 ت.غ.
وفي وقت سابق كشفت الإذاعة الفرنسية -استناداً إلى وثيقة سرية مؤرخة بـ25 سبتمبر/أيلول 2018 من إدارة الاستخبارات العسكرية التابعة لوزارة الدفاع- أن الحكومة الفرنسية باعت أسلحة للسعودية والإمارات، وأن تلك الأسلحة استخدمت ضد الحوثيين في اليمن. -

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