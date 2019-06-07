» دعوى قضائية ضد أسقف متهم بارتكاب اعتداءات جنسية

07 يونيو 2019 - 11:42 م

رفعت النيابة العامة في الأرجنتين دعوى قضائية ضد الأسقف غوستافو زانشيتا، المعروف بقربه من البابا فرانسيس، بتهمة ارتكابه اعتداءات جنسية.



وأضاف بيان صادر عن مكتب المدعي العام، الجمعة، أن الأسقف زانشيتا متهم بارتكاب "اعتداءات جنسية متكررة".



واستقال زانشيتا، الذي عمل أسقفًا في الأرجنتين من منصبه بقرار مفاجئ عام 2017، قبل أن يعينه البابا فرانسيس في مقر الفاتيكان.



وأعلن البابا فرانسيس في وقت سابق أن زانشيتا حوكم من قبل محكمة البابوية بسبب "سلوكه الجنسي غير السليم".



وبدأ الفاتيكان في اتخاذ خطوات بعدما نشرت وسائل إعلام معلومات عن تورط قساوسة في الكنيسة الكاثوليكية بقضايا اعتداءات جنسية.

