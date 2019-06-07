ترامب يحذر «ناسا» من رحلات السياحة إلى الفضاء

07 يونيو 2019 - 11:20 م

قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم الجمعة، إن وكالة «ناسا» للفضاء، لا ينبغي أن تتحدث عن تنظيم رحلات سياحية إلى القمر، وذلك بالنظر إلى الأموال التي تنفق، ولأن الولايات المتحدة فعلت ذلك قبل 50 عاما.



وغرد ترامب عبر حسابه على موقع «تويتر»، اليوم الجمعة: «مقابل كل الأموال التي ننفقها، يجب ألا تتحدث»ناسا«عن الذهاب إلى القمر — لقد فعلنا ذلك منذ 50 عاما».