  • السبت 08 يونيو 2019
  • بتوقيت مصر12:24 ص
بحث متقدم
سيناء 2018

أبطال كمين سيناء أحبطوا مخططًا لعملية إرهابية كبرى

السودان إثيوبيا

تفاصيل الوساطة الإثيوبية بين"العسكري" السوداني والمعارضة

أرشيفية

«إعدام السيارات المتهالكة».. هل يقبل المصريون؟

ابوتريكة

والدة «أبوتريكة» تعود إلى مصر بعد زيارته في قطر

الذهب

لهذه الأسباب.. ارتفاع مفاجئ في أسعار الذهب

كومبارس

الدوبلير والكومبارس.. «ناس لها ملايين وناس تاخد ملاليم»

صلاح

اسطورة ليفربول يكشف مفاجأة عن رحيل«صلاح» و«ماني»

المجلس العسكري السوداني

«بن سلمان» و«قرقاش» و«دحلان» في زيارة غير معلنة إلى السودان

"كاف": القانون المصرى غير ملزم لنا

فضيحة جديدة تهز الـ «كاف» قبل انطلاق أمم إفريقيا

خليجي

إهانة خليجية.. ثري عربي «بينقط» المصريين من شرفة منزله

"التعليم" تكشف عن إجراءات الاستعداد لامتحانات الثانوية

الحياة السياسية

الثانوية العامة
الثانوية العامة

المصريون ـ متابعات

أخبار متعلقة
#

الجداوي تكشف عن مفاجأة فعلتها بأبو ظبي

#

المفاجأة تقترب.. تحديد مكان البغدادي بعد ظهوره الأخير

#

موسى: "أي مدمن هنفصله من شغله"

#

"التعليم العالي": هذه هي حقيقة إلغاء مكتب التنسيق

كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن الإجراءات التي تم اتخاذها لعقد امتحانات الدور الأول لشهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسي 2018/2019، والتي تنطلق غدًا السبت 8 يونيو 2019 وتستمر حتى الأربعاء 3 يوليو 2019.
وأصدرت الوزارة النشرة العامة رقم (1) لسنة 2019 بشأن الاشتراك في أعمال الامتحانات العامة لإحكام الرقابة والسيطرة على أعمال الامتحانات.
ونصت الإجراءات على توجيه الطلاب من خلال لجان النظام والمراقبة بخطورة حيازة الهاتف المحمول حتى لو كان مغلقًا أو أي أجهزة تكنولوجية من شأنها تسهيل عملية الغش أو المساعدة عليه والنص على أن الشروع في طبع، أو نشر، أو إذاعة، أو ترويج أسئلة الامتحانات، أو أجوبتها يُعرض للحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه، مع الحرمان من أداء الامتحان، كما أن العمل على طبع، أو نشر، أو إذاعة، أو ترويج أسئلة الامتحانات، أو أجوبتها يُعرض للحبس مدة لا تقل عن سنتين، ولا تزيد على سبع سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه، مع الحرمان من أداء الامتحان طبقًا لأحكام القانون رقم (73) لسنة 2017، الصادر بشأن مكافحة الإخلال بالامتحانات.
كما نصت الإجراءات، على زيادة أعداد العصا الإلكترونية المخصصة للكشف عن أجهزة المعادن والهواتف المحمولة بلجان سير الامتحان وخاصة باللجان ذات الكثافات الطلابية المرتفعة، ومراعاة زيادة عدد أعضاء الأمن باللجان خاصةً باللجان التي شهدت توترًا بامتحانات العام السابق.
وأوضحت أنه تم تشكيل فريق لمكافحة الغش الإلكتروني لرصد المواقع والصفحات الإلكترونية التي تستعد للإخلال بأعمال الامتحان، وذلك حتى يتسنى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال تتبعها وغلق الحساب الإلكتروني الخاص بها قبل موعد انعقاد الامتحانات بفترة كافية، حرصًا على تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين الطلاب.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

من دفتر يوميات الخلافة (15)!

محمود سلطان

العرب وناصر وهزيمة يونيه

فراج إسماعيل

جعفر الصادق ..شيعة وسنة وحب عظيم

د. هشام الحمامي

العدل .. قيمة الإسلام العليا

د. عبد الآخر حماد

مشكلة الإدارة الكنسية

القس مكاريوس فهيم قليني

الجاذبية بين البيروني وإسحاق نيوتن

ياسر أنور
شارك معنا

اخترنا لك

» "التعليم" تكشف عن إجراءات الاستعداد لامتحانات الثانوية
» دعوى قضائية ضد أسقف متهم بارتكاب اعتداءات جنسية
» رسميا.. ريال مدريد يعلن تعاقده مع البلجيكي هازارد
» اغتصاب عاملات في المجال الصحي بالسودان
» اغتصاب فيليبينية بالكويت بعد إنهاء إجراءات وصولها
» معلومة هامة عن برنامج الصواريخ الباليستية الإيراني
» الجيش الجزائري يطرح خارطة طريق من 4 بنود
» بـ60 مليون دولار.. بإمكانك السفر إلى محطة ناسا الفضائية
» دراسة تكشف معلومة خطيرة عن بدانة المراهقين
» مفاجأة غير متوقعة حول مستقبل «النني» مع آرسنال
» الإمارات: لا حل للأزمة مع قطر إلا بهذا الأمر

استطلاع رأي

من تراه الأجدر بالانضمام للمنتخب من المستبعدين ؟

  • فجر

    03:14 ص

  • فجر

    03:14

  • شروق

    04:55

  • ظهر

    11:59

  • عصر

    15:38

  • مغرب

    19:03

  • عشاء

    20:33

من الى
كومبارس
.
عفو رئاسي (أرشيفية)
ساويرس
ملابس بالة