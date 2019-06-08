» ظاهرة غامضة حيرت خبراء الأرصاد.. تعرف عليها

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خنافس ملونة
خنافس ملونة

المصريون ـ متابعات

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"الأرصاد" تكشف حالة الطقس الأيام القادمة

كشف رادار الطقس حدثاً غامضا حيّر علماء الأرصاد الجوية، وذلك بعد أن رصد الرادار بقعة ضخمة في سماء جنوب كاليفورنيا،
وبعد التحليل الدقيق تبين وجود سرب من ملايين الخنافس الملونة تتحرك ككتلة واحدة كبيرة في السماء.
وذكر خبراء في هيئة الأرصاد الوطنية، آدم روزر، أن السرب كان يتحرك في مساحة 130 كيلومتراً في 130 كيلومتراً وأنه تركز في بلدة هيسبيريا على بعد أكثر من 110 كيلومترات شرق لوس أنجلوس، بحسب العربية.
وبعد أن أكد مراقب أرصاد في بلدة رايتوود أنه سرب ضخم من الخنافس المرقطة الصغيرة، التي تعرف باسم ( أبو العيد 11 نقطة ) أو "الدعسوقة"، نشر مكتب هيئة الأرصاد الوطنية في سان دييغو، مقطع فيديو على تويتر لصورة الرادار التي تظهر كتلة متموجة.
يذكر أن كاليفورنيا هي موطن لنحو 200 نوع مختلف من الخنافس، لذا فإن العلماء ليسوا متأكدين من نوعها. ويعرف عن الخنفساء أنها تهجر منطقتها من وقت لآخر، ولكنها لا تفعل ذلك في هذا الوقت من السنة وبأعداد كبيرة من هذا القبيل.

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