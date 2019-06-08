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اتهام فنانة شهيرة بسرقة "أنسيال" ثمنه 350 ألف جنيه

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زينة
زينة

أحمد عادل شعبان

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زينة

أزمة جديدة تعرضت لها الفنانة "زينة" وذلك بعد توجيه نيابة القاهرة الجديدة لها تهمة التحريض على سرقة أنسيال ألماس من منزل سيدة تقيم بمجمع "القطامية هايتس".

وأقر فرد أمن ضمن التحقيقات بأنه رأى الفنانة زينة تدخل إلى المجمع وتقوم بالسؤال عن فيلا شخص وهمي قبل أن تغادر بشكل مفاجيء.. ثم تعود وتقف أمام فيلا المبلغة.

وأشار الشاهد إلى أنه رأى خادمة أجنبية تخرج من الفيلا المسروقة وفي يدها علبة هدايا صغيرة ثم استقلت سيارة الفنانة زينة.

وبعد اللجوء لكاميرا المجمع السكني، تبين أنها رصدت دخور وخروج سيارة زينة التي تم التعرف عليها من لوحة أرقامها، وتم التحفظ على مقطع الفيديو.

وكشفت صاحبة البلاغ إيفا ماهر نصيف أنه لا يوجد سابق معرفة بينها وبين زينة، وأن سعر السوار يصل لـ350 ألف جنيها.

يذكر أن واقعة السرقة كانت في فجر 25 مايو الماضي، ووأفادت إيقا ماهر نصيف أن خادمتها الأجنبية التي تعمل لديها منذ شهر تقريبا، سرقت أنسيال ألماظ من حجرة نومها وهربت في سيارة زينة، واتهمت الممثلة الشهيرة بالتحريض على السرقة.

ومن جانبه، أصدر عصام قنديل المحامي الخاص بزينة بيانا يؤكد فيه أنه لم يتم استدعاء زينة رسميا حتى الآن، وأن لا صلة لها بالخادمة.

وتابع أنه أيا كانت علاقة الخادمة بصاحبة العمل فإنه لا يجوز الزج باسم زينة في نزاع لا يعرف أسبابه ، كاشفا أنه زينة تحذر أنها سوف تتخذ كافة الإجراءات القانونية التي تراها مناسبة ضد أي شخص أو موقع حاول أو يحاول أن ينال منها بالسب أو القذف أو البلاغ الكاذب أو التلفيق او التشهير

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