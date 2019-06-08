وزير فلسطيني يكشف مفاجأة عن "صفقة القرن"

08 يونيو 2019 - 05:59 ص

قال وزير الاقتصاد الفلسطيني خالد العسيلي إن حكومة السلطة الفلسطينية رفضت ما يسمى "صفقة القرن" لأنها "غير شرعية".



وقال في لقاء مع فضائية "روسيا اليوم" : "الرئيس أبو مازن رفض بشكل قاطع هذه الصفقة التي أعتبرها مؤامرة على الشعب الفلسطيني ".



وأضاف: "بوادر الصفقة كانت واضحة جدًا بالاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل وهو اعتراف غير شرعي فضلا عن نقل السفارة الأمريكية من تل أبيب للقدس وكلها قرارات تتناقض مع قرارات الشرعية الدولية أي شيء ينتج عن هذه الصفقة مرفوض ، ولن نشارك في ورشة البحرين التي تمهد لصفقة القرن ونأمل أن يتم إلغاؤها".



