» بدء مارثون الثانوية العامة باللغة العربية

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متابعات - أمينة عبد العال

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بدأ منذ قليل طلاب الثانوية العامة، أداء امتحان مادة اللغة العربية، للعام الدراسي 2018- 2019، على مستوى جميع الشعب بالمرحلة، في مادة اللغة العربية.

كما يؤدى طلاب المرحلة، في الفترة الثانية من اليوم، امتحان التربية الدينية لجميع الشعب بالمرحلة.

وتعقد الامتحانات لـ669749 طالبًا وطالبة منهم 264653 طالبًا وطالبة في الشعبة الأدبية، و118071 طالبًا وطالبة في الشعبة العلمية (رياضيات)، و268938 طالبا وطالبة في الشعبة العلمية (علوم).

كما تعقد الامتحانات لعدد 373 طالبة وطالبة (STEM ) في 11 لجنة على مستوى محافظات الجمهورية، و192 طالبًا وطالبة (مكفوفين) في 23 لجنة بالمحافظات، ولطلاب الدمج البالغ عددهم 1208 طلاب وطالبات، ولطلاب المستشفيات البالغ عددهم 40 طالبًا وطالبة، ولطلاب السجون البالغ عددهم 45 طالبًا حتى تاريخه.

وقال خالد عبدالحكم، مدير عام الإدارة العامة للامتحانات ونائب رئيس عام امتحانات الثانوية العامة، إن الوزارة أنهت استعداداتها لعقد الامتحانات بجميع لجان سير الامتحان على مستوى الجمهورية، مؤكدًا ما تنتهجه الوزارة من شفافية في استعراض البيانات الإحصائية الموضحة لخريطة العمل، والحرص على توضيح كافة الإجراءات التي اتخذتها الوزارة أمام الرأي العام؛ من أجل ضمان تهيئة الأجواء المناسبة للطلاب.


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