حارس "ريال مدريد" يستكمل إجازته بالغردقة

08 يونيو 2019 - 09:31 ص

يصل حارس فريق ريال مدريد "كيلور نافاس" بصحبة عائلته ظهر اليوم السبت، مطار الغردقة الدولى، لقضاء إجازته وفقا لما أعلنه رجل الأعمال كامل أبو على رئيس مجلس إدارة جمعية مستثمرى البحر الأحمر.

وأكد أبو على أن زيارة الحارس للغردقة تدعم السياحة بشكل مباشر، خاصة أن جولته بدأت من يوم الخميس الماضي بالمتحف المصرى بالتحرير ثم خان الخليلى ثم العشاء على نيل القاهرة.

جدير بالذكر أن اللاعب "كيلور نافاس" حارس مرمى فريق ريال مدريد الإسبانى الشهير، وصل مساء يوم الأربعاء الماضي القاهرة بصحبة عائلته فى زيارة لمصر لمدة أسبوع بدعوة من رجل الأعمال كامل أبو على.